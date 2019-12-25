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Защитник Олега Соколова не ожидал появления в деле нового адвоката
Сегодня, 14:32
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Защитник Олега Соколова не ожидал появления в деле нового адвоката

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Олег Соколова привлек к защите адвоката Сергея Лукьянова.

Представитель защиты Олега Соколова Александр Почуев не считает перенесение судебного заседания на неделю "затягиванием" дела. Адвокат назвал это реализацией "права на защиту". 

Появление в процессе снова моего коллеги было для меня доброй внезапной вестью. При этом, возможность ознакомиться с вещественными доказательствами у защиты была лишь на следствии. Суд отказывал ранее защите в ознакомлении с делом.

заявил Почуев.

Напомним, сегодня, 9 июня в Санкт-Петербургском городском суде должно было состояться первое заседание по существу по делу Олега Соколова, который обвиняется в убийстве. Так как со стороны подсудимого появился новый защитник, Сергей Лукьянов, суд решил перенести заседание на 15 июня. Адвокату требуется изучить вещественные доказательства.

Ранее Piter.TV узнал, что думает по этому поводу представитель потерпевшей стороны.

Фото: pochuev.info

Теги: адвокат, александр почуев, дело олега соколова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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