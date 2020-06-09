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Судебное заседание по делу Соколова перенесли на 15 июня

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Судья предположила, что столько времени защитнику хватит, чтобы ознакомиться с вещественными доказательствами.

Судебное заседание по делу историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве, перенесли на 15 июня. Такое решение принял судья Санкт-Петербургского городского суда сегодня, 9 июня.

Заседание в суде началось в 12:00. Подсудимый решил привлечь к защите нового адвоката ― Сергея Лукьянова. Так как ему нужно было ознакомиться с вещественными доказательствами, было решено перенести заседание на более поздний срок. 

Отложение дела для вступления в дело в принципе

отметил Сергей Лукьянов. 

До этого адвокат один раз принимал участие в деле Соколова, но затем отказался. 

Напомним, в ночь на 8 ноября 2019 года Олег Соколов поссорился со своей возлюбленной, 24-летней Анастасией Ещенко и застрелил ее. После историк расчленил ее тело и решил избавиться от останков, выбросив их в Мойку возле своего дома. Подробнее об этом убийстве и еще нескольких можно прочитать в специальном материале Piter.TV.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга 

Теги: адвокат, соколов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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