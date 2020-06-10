Адвокат Сергей Лукьянов не стал заключать соглашение с Олегом Соколовым

Заседание по делу историка Соколова было отложено.

Адвокат Сергей Лукьянов не стал заключать соглашение с подсудимым Олегом Соколовым, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Из-за необходимости заключения соглашения между подсудимым и новым адвокатом Сергеем Лукьяновым, судебное заседание было отложено. Как отмечают в сообщении, Лукьянов, Почуев и Осадчук должны были ознакомиться с вещественными доказательствами по уголовному делу.

В ходе длительной беседы с Соколовым в СИЗО-1 достичь договоренности с адвокатом не удалось.

Напомним, что судебное заседание по делу Соколова 9 июня закончилось ничем. Хронология событий.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга