Новый адвокат историка Соколова приступил к его защите

От работы с Почуевым историк отказался сам.

Адвокат Сергей Лукьянов сообщил РИА Новости, что заключил соглашение о защите с обвиняемым в убийстве историком Олегом Соколовым. На последнем заседании доцент отказался от услуг прежнего адвоката Александра Почуева.

Новый адвокат планирует ознакомиться с делом до 22 июня, именно на это число запланировано следующее заседание.

На одном из предыдущих заседаний Олег Соколов не стал отвечать на вопрос, признает ли он вину в убийстве. Однако, он сказал, что расторгает договор с Александром Почуевым.

Адвокат потерпевшей стороны в деле историка Соколова планирует обратиться в СК после утечки видео.

Фото: Piter.TV