Адвокат потерпевшей стороны в деле историка Соколова планирует обратиться в СК после утечки видео

Каким образом видео попало в средства массовой информации ― остается загадкой.

После утечки видео с участием Анастасии Ещенко сторона потерпевшей стороны в деле Олега Соколова планирует обратиться в Следственный комитет. Информацию Piter.TV подтвердила Александра Бакшеева.

Тот факт, что материалы уголовного дела уже не в первый раз незаконным образом попадают в руки представителей СМИ, я считаю абсолютно недопустимым. Родители Анастасии также были шокированы таким циничным и мерзким поступком.

Более того, все это выглядит максимально подозрительно с учетом того, что доцент сегодня в суде отказался от своих защитников, которые участвовали в предварительном расследовании и были надлежащим образом ознакомлены с материалами уголовного дела, включая данное видео. написала адвокат на своей странице в Instagram.

Видео, на котором аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко ссорится с историком Олегом Соколовом, накануне была опубликована в одном из петербургских СМИ. Съемка заканчивается на том, что девушка покидает квартиру. Видео снимал сам Соколов. Предполагается, что через несколько часов произошло убийство.

Бывший защитник Соколова Александр Почуев заявил о том, что непричастен к публикации материала. На судебном заседании, которое прошло 15 июня, он также был недоволен тем, что кто-то слил снимки останков убитой, которые затем стали распространяться в Интернете.

Утечка видео произошла в тот день, когда подсудимый решил отказаться от услуг своих адвокатов и обратиться к Сергею Лукьянову.

Фото: "Судебный портал"