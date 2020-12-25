Петербургский горсуд рассмотрит жалобу на приговор Олегу Соколову в середине июля

По мнению адвоката, суд нарушил уголовно-процессуальный закон.

В середине июля в петербургском городском суде рассмотрят апелляционную жалобу на приговор суда в отношении историка Олега Соколова. Напомним, историка признали виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, сообщил адвокат Сергей Лукьянов.

Адвокат считает, что суд сделал выводы, не соответствующие фактическим обстоятельствам дела, также нарушил уголовно-процессуальный закон, тем самым неправильно применив закон, в связи с чем приговор несправедлив. Лукьянов подал апелляцию, в которой просит изменить приговор Октябрьского суда и смягчить наказание своему клиенту.

Ранее мы писали, что суд приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам лишения свободы за убийство Анастасии Ещенко.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга