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Петербургский горсуд рассмотрит жалобу на приговор Олегу Соколову в середине июля
Сегодня, 12:26
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Петербургский горсуд рассмотрит жалобу на приговор Олегу Соколову в середине июля

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По мнению адвоката, суд нарушил уголовно-процессуальный закон.

В середине июля в петербургском городском суде рассмотрят апелляционную жалобу на приговор суда в отношении историка Олега Соколова. Напомним, историка признали виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, сообщил адвокат Сергей Лукьянов.

Адвокат считает, что суд сделал выводы, не соответствующие фактическим обстоятельствам дела, также нарушил уголовно-процессуальный закон, тем самым неправильно применив закон, в связи с чем приговор несправедлив. Лукьянов подал апелляцию, в которой просит изменить  приговор Октябрьского суда и смягчить наказание своему клиенту.

Ранее мы писали, что суд приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам лишения свободы за убийство Анастасии Ещенко.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: городской суд петербурга, историк соколов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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