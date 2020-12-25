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Суд отказал историку Соколову по иску к Первому каналу
Сегодня, 18:57
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smirenny

Суд отказал историку Соколову по иску к Первому каналу

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Соколов потребовал опровергнуть информацию, которую озвучили в ток-шоу "Док-ток".

В среду, 10 февраля, Петроградский районный суд отказал историку Олегу Соколову в иске к Первому каналу, сообщила объединенная пресс-служба судов города. 

Осужденный за убийство аспирантки Соколов требовал у журналистов опровергнуть информацию, которую озвучили в ток-шоу "Док-ток" и фильме "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона". Иски о защите чести и достоинства от лица своего подзащитного подал адвокат  историка Александр Торгашев.

По первому иску Соколов ранее также получил отказ. 

Ранее мы писали, что суд не удовлетворил требования иска Соколова к бывшей возлюбленной.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: иск соколова к первому каналу, историк соколов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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