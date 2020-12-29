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Суд не удовлетворил требования иска Соколова к бывшей возлюбленной
Сегодня, 13:59
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nadezhda_sib

Суд не удовлетворил требования иска Соколова к бывшей возлюбленной

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Также иск был обращен к крупному медиахолдингу.

Петроградский районный суд Петербурга не стал удовлетворять требования иска историка Олега Соколова к бывшей возлюбленной  Екатерине Пржигодзкой и ООО "ГПМ Развлекательное телевидение". Об этом 19-го января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Исковое заявление касалось защиты чести, достоинства и деловой репутации. Олег Соколов требовал опровергнуть порочащие, по его мнению, сведения и возместить моральный вред. 

Напомним, в мае 2020-го года на стриминговом сервисе вышел документальный фильм "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона". В нем приняла участие Екатерина Пржигодзкая, которая рассказала о том, как ее избил историк. Мужчина требовал признать сведения недействительными и удалить фильм. 

В декабре 2020-го года был оглашен приговор в отношении Олега Соколова. Ему назначили наказание в виде 12,5 лет лишения свободы. Адвокат подал апелляционную жалобу. 

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: документальный фильм, избиение, олег соколов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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