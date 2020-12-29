Суд не удовлетворил требования иска Соколова к бывшей возлюбленной

Также иск был обращен к крупному медиахолдингу.

Петроградский районный суд Петербурга не стал удовлетворять требования иска историка Олега Соколова к бывшей возлюбленной Екатерине Пржигодзкой и ООО "ГПМ Развлекательное телевидение". Об этом 19-го января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Исковое заявление касалось защиты чести, достоинства и деловой репутации. Олег Соколов требовал опровергнуть порочащие, по его мнению, сведения и возместить моральный вред.

Напомним, в мае 2020-го года на стриминговом сервисе вышел документальный фильм "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона". В нем приняла участие Екатерина Пржигодзкая, которая рассказала о том, как ее избил историк. Мужчина требовал признать сведения недействительными и удалить фильм.

В декабре 2020-го года был оглашен приговор в отношении Олега Соколова. Ему назначили наказание в виде 12,5 лет лишения свободы. Адвокат подал апелляционную жалобу.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга