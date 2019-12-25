Историк Олег Соколов потребовал удалить документальный фильм, в котором его обвиняют в избиении

Историк Олег Соколов подал иск о защите чести и достоинства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Это связано с документальным фильмом "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона", сведения в котором Соколов и его защитник Александр Торгашев считают ложными. В фильме принимала участие адвокат Александра Бакшеева. Она поделилась с Piter.TV мнением о требовании удалить ленту с видеосервиса.
В фильме бывшая возлюбленная Соколова рассказывает о том, что во время их совместного проживания в Москве историк избивал ее.
Никаких оснований для удаления фильма нет, все информация в указанной работе соответствует действительности. Безусловно, для стороны защиты эта история является невыгодной , но факт от этого не перестаёт быть фактом, девушка заявляла о насилии в отношении неё много лет назад и на предварительном следствии в рамках делах Соколова она подтвердила данные показания.
сказала Бакшеева.
Сегодня, 16 сентября, на судебном заседании по делу об убийстве и незаконном хранении оружия также были зачитаны показания девушки. Адвокаты Сергей Лукьянов и Александр Торгашев выступали против этого, однако суд счел, что это также может дать характеристику подсудимому.
Избиение, о котором рассказала бывшая сожительница Соколова, по ее словам, произошло в 2008-м году. Поводом для этого стала ревность к ее знакомому. Отметим, что прокурор зачитала и иные ситуации, в которых Соколов поднимал руку на других людей, однако уголовных дел ранее не возбуждалось.
"Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона", в котором потерпевшая представила свою версию событий, вышел в мае 2020-го года на видеосервисе Premiere. Иск защитник Соколова направил в Петроградский районный суд по почте.
Следующее заседание суда состоится 23 сентября.
Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга
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