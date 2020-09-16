Суд продлил арест Олега Соколова до конца декабря

Суд продлил арест историку Олегу Соколова на три месяца. По решению суда, он остается под стражей до 23 декабря. Судебное заседание прошло сегодня, 16 сентября.
Вопрос о продлении ареста подняла прокурор по Адмиралтейскому району, так как его срок истекал 23-го сентября. В связи с этим, что расследование по уголовному делу продолжается и во избежания оказания давления Соколова на оставшихся свидетелей, суд вынес постановление не изменять меру пресечения.
Сторона защиты имеет право обжаловать приговор в течение трех дней.
Следующей заседание пройдет 23-го сентября.
На прошлом заседании Олегу Соколову стало плохо. Напомним, он обвиняется в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, а также незаконном хранении оружия.
Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга
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