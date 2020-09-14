Олег Соколов сообщил об ухудшении состоянии в зале суда

Заседание пришлось приостановить.

Заседание суда по делу Олега Соколова перенесли из-за того, что подсудимый сообщил об ухудшении физического состояния, передал корреспондент Piter.TV.

Рассмотрение дела по существу сегодня, 14 сентября, длилось более 2,5 часов. Свои показания дали свидетели по делу, в том числе брат убитой Анастасии Ещенко ― Сергей. Его признали потерпевшим, так как родители не будут принимать участие в деле из-за психологического состояния.

Во второй части заседания были зачитаны результаты генетической и биологической экспертиз, в которой изучались вещи Олега Соколова и Анастасии Ещенко. Также экспертизу прошло и оружие, которое было найдено у Соколова. На этом этапе состояние подсудимого ухудшилось: он склонил голову и облокотился на стену.

Мужчина попросил окончить заседание, так как ему стало "плохо с сердцем". Его перенесли на 16 сентября.

Защитник стороны потерпевшего, Александра Бакшеева, отметила, что это выглядит как "затягивание процесса". На этом же заседании Соколов поинтересовался у одного из своих адвокатов, Александра Торгашева, будет ли следующее заседание предпоследним.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга