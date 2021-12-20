В Петербурге владелице электрокара отказали в бесплатной парковке

Ранее женщина подала в суд на городской комитет по транспорту, поскольку ведомство не стало признавать авто электрокаром.

Петербургский городской суд отклонил апелляционную жалобу жительницы Северной столицы, владеющей электрокаром и планирующей получить право на бесплатную парковку в зоне платной стоянки. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города 29 ноября.

Городской суд согласился с решением Смольнинского районного суда, судьи которого посчитали, что петербурженка не может бесплатно парковаться из-за оснащения ее авто VOYAH FREE двигателем внутреннего сгорания (ДВС). По словам владелицы китайского кроссовера, он является вспомогательным, и электрокар едет только благодаря электродвигателю.

Ранее владелица электромобиля подала в суд на комитет по транспорту Петербурга, поскольку ведомство не стало признавать авто электрокаром. В качестве доказательства женщина привела экспертное заключение, в котором говорится, что машина приводится в движение исключительно электродвигателем. В комитете по транспорту посчитали, что авто все же является гибридным из-за наличия второго двигателя, работающего на бензине.

Отметим, что владельцы электрокаров могут пользоваться парковочными местами бесплатно.

Фото: Piter.TV