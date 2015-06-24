Петербурженка судится с комтрансом ради признания своего авто электромобилем

Суд встал на строну транспортного ведомства, однако истец подала апелляцию.

К комитету по транспорту Петербурга поступил иск от женщины, не получившей от ведомства парковочное разрешение из-за отказа признать машину ответчицы электромобилем. Об этом рассказала Объединённая пресс-служба судов Северной столицы

Напомним, что владельцы электромобилей могут пользоваться парковочными местами бесплатно. Подавшая иск петербурженка надеялась на признание своего VOYAH FREE электромобилем, однако этого не произошло. В качестве доказательства автоледи привела экспертное заключение, в котором утверждается, что вышеуказанный автомобиль приводится в движение исключительно электродвигателем. В комтрансе посчитали, что авто всё же является гибридным из-за наличия второго двигателя, работающего на бензине.

Суд встал на строну транспортного ведомства, однако истец подала апелляцию: она будет рассмотрена 29 ноября.

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Фото: Piter.TV