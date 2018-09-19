Педагогу из Пушкина дали три года колонии за коллекцию детского порно

Вина подсудимого была доказана в рамках статьи "Развратные действия, совершённые в отношении лица, достигшего 12-летнего, но не достигшего 14-летнего возраста".

В суде закончили рассмотрение дела педагога из Пушкина, который хранил на компьютере целую коллекцию детского порно. Как сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы, молодой человек получил 3 года колонии.

Напомним, что 21-летний подсудимый преподавал в одной из школ Пушкинского района. Коллеги уличили его в хранении интимных изображений с несовершеннолетними ещё в январе 2023 года. Это послужило поводом для начала расследования.

Вина подсудимого была доказана в рамках статьи "Развратные действия, совершённые в отношении лица, достигшего 12-летнего, но не достигшего 14-летнего возраста".

Ранее мы сообщили о том, что в телефоне мигранта, в которого стреляли школьники в метро, нашлась интимная переписка с 15-летней.

Фото: Piter.TV