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В телефоне мигранта, в которого стреляли школьники в метро, нашлась интимная переписка с 15-летней
Сегодня, 10:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В телефоне мигранта, в которого стреляли школьники в метро, нашлась интимная переписка с 15-летней

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В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье "Развратные действия".

В телефоне мигранта, в которого на днях стреляли школьники на станции метро "Удельная", нашлась интимная переписка с 15-летней девушкой.

Как рассказывал Piter.tv, пару дней назад 20-летний грузчик из Таджикистана обратился в полицию после стрельбы на станции метро "Удельная". Нападавшими оказались подростки: двое 15-летних учеников частной школы и 13-летний брат одного из них. У мальчиков изъяли охотничий спусковой механизм.

Теперь же в отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье "Развратные действия". В его телефоне нашли переписку с некой 15-летней школьницей. Они переписывались о сексе и обменивались интимными фотографиями. Молодого человека отправили в ИВС.

Фото: Piter.tv

Теги: интим, школьники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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