У школьного учителя из Петербурга нашли архив детского порно

Шокирующие материалы с участием детей случайно увидела его коллега.

Учителя из Пушкинского района Петербурга подозревают в создании и хранении архива детской порнографии. В полицию обратилась педагог-организатор учебного учреждения.

По данным "Невских Новостей", мужчина работал в школе с сентября 2022 года звукорежиссером и вёл фотокружок для школьников. Шокирующие материалы с участием детей случайно увидела его коллега.

По предварительной информации, удалось установить одну из пострадавших. Это ученица шестого класса.

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Фото: Piter.tv