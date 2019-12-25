Задержанный за изготовление порно житель Гатчины изобличен в обнаженных съемках 8-летнего сына

По данному факту возбуждено ещё одно уголовное дело.

Задержанного в ноябре за изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних изобличили в ещё одном эпизоде. Об это стало известно Piter.tv.

В ноябре в Гатчине был задержан 44-летний мужчина, которого подозревают в изготовлении и распространении порнографических материалов с несовершеннолетними.

Подозреваемый был дополнительно изобличен в том, что 3 апреля 2020 года он снимал обнаженным своего 8-летнего сына. Он принуждал его обнажаться, оголять свои половые органы. По данному факту возбуждено ещё одно уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: Монтажник из Петербурга распространял детское порно.

Фото: Piter.tv.