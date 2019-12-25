Монтажник из Петербурга распространял детское порно

По данным правоохранителей, мужчина незаконно приобрел и хранил в своем мобильном телефоне и компьютере порноматериалы с участием несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

В Петербурге задержали 43-летнего монтажника, подозреваемого в распространении детского порно. Об этом стало известно Piter.tv.

По данным правоохранителей, мужчина незаконно приобрел и хранил в своем мобильном телефоне и компьютере порноматериалы с участием несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

В период с 3 июля по 23 октября, он в мессенджере в ходе переписки распространил материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Продолжаются мероприятия, направленные на изобличение подозреваемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Ранее в Коммунаре мужчина приглашал к себе школьницу посмотреть порно.

Фото: Piter.tv.