"Наполеона-расчленителя" Олега Соколова защищает новый адвокат

В понедельник, 22 июня, в городском суде Петербурга началось заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Сегодня обвиняемый предстал перед судом с новым адвокатом – Сергеем Лукьяновым.
Напомним, на прошлом заседании, которое состоялось 15 июня, Соколов отказался от своих прежних защитников. В этот раз историк явился на суд уже с новым адвокатом, с которым недавно заключил договор.
По словам Лукьянова, он уже приступил к ознакомлению с материалами дела. Защитник отметил, что не будет затягивать процесс и просить отложить заседание.
9 ноября 2019 года в Петербурге задержали доцента СПбГУ Олега Соколова. Мужчина убил свою возлюбленную, а после расчленил ее тело. Историк пытался избавиться от останков в реке Мойке.
Ранее Почуев назвал отказ Соколова от его услуг происками оппонентов.
Фото: Piter.TV
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