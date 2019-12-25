"Наполеона-расчленителя" Олега Соколова защищает новый адвокат

В Петербурге началось новое судебное заседание по делу о жестоком убийстве Анастасии Ещенко.

В понедельник, 22 июня, в городском суде Петербурга началось заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Сегодня обвиняемый предстал перед судом с новым адвокатом – Сергеем Лукьяновым.

Напомним, на прошлом заседании, которое состоялось 15 июня, Соколов отказался от своих прежних защитников. В этот раз историк явился на суд уже с новым адвокатом, с которым недавно заключил договор.

По словам Лукьянова, он уже приступил к ознакомлению с материалами дела. Защитник отметил, что не будет затягивать процесс и просить отложить заседание.

9 ноября 2019 года в Петербурге задержали доцента СПбГУ Олега Соколова. Мужчина убил свою возлюбленную, а после расчленил ее тело. Историк пытался избавиться от останков в реке Мойке.

Ранее Почуев назвал отказ Соколова от его услуг происками оппонентов.

Фото: Piter.TV