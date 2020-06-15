Почуев назвал отказ Соколова от его услуг происками оппонентов

По словам адвоката, сегодняшний судебный процесс закончился для него необычно.

Уже бывший адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев прокомментировал отказ подзащитного от его услуг. Он заявил, что сегодняшний судебный процесс закончился для него необычно, и назвал решение Соколова неожиданностью.

"Историк Соколов поблагодарил меня за работу, отметил свое удовлетворение от нее и отвел, сославшись на поступающие в мой адрес угрозы в связи с этим делом", - написал адвокат в Whatsapp.

Почуев считает отказ Соколова – делом рук процессуальных оппонентов, которые попытались выбить его из седла.

Напомним, 15 июня в 12:00 началось заседание в Санкт-Петербургском городском суде по делу историка Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Рассмотреть дело по существу не удалось, поскольку подсудимый заявил о решении сменить адвокатов. Он отказался от своих прежних защитников – Александра Почуева и Екатерины Осадчук – и сделал выбор в пользу адвоката Сергея Лукьянова.

Ранее мы писали, что судебное заседание по делу историка Соколова перенесли на неделю.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга