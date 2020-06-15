Судебное заседание по делу историка Соколова перенесли на неделю

В дело должен вступить другой адвокат.

Судебное заседание по делу Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия, вновь перенесли. Подсудимый решил сменить адвоката.

В начале судебного заседания обвиняемый Соколов заявил о том, что хочет, чтобы его адвокатом был Сергей Лукьянов. При этом от услуг нынешних защитников, Александра Почуева и Екатерины Осадчук, он отказывается.

В связи с необходимостью вступления в дело нового адвоката, заседание перенесли на 22 июня. Судебное разбирательство по существу начнется в 12:00.

Напомним, заседание сорвалось уже во второй раз. Ранее его перенесли из-за того, что Сергей Лукьянов должен был ознакомиться с вещественными доказательствами, однако адвокат и подсудимый не достигли соглашения. Сегодня, 15 июня, Соколов вновь упомянул кандидатуру Лукьянова.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга