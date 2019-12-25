Александр Почуев прокомментировал сообщение об отказе его подсудимого работать с новым адвокатом

Адвокат решил прояснить ситуацию.

Вчера, 10 июня, стало известно о том, что Олег Соколов, обвиняемый в убийстве, и адвокат Сергей Лукьянов не будут сотрудничать. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Нынешний защитник Соколова назвал это разглашением адвокатской тайны.

Отмечу, что подобная информация не должна разглашаться судом подобным образом. Вопросы защиты надлежит комментировать самой защите. Это адвокатская тайна, не подлежащая оглашению без согласия клиента. Сам адвокат ни мне, как руководителю группы защиты, ни прессе ничего не сообщил. заявил Александр Почуев.

Адвокат считает, что выборочная публичность суда ― это целенаправленное давление на защиту и продолжение травли его подопечного.

Комментировать отношения между Соколовым и Лукьяновым защитник не стал, так как, по его словам, он не имеет на это права. Также без комментариев ситуацию оставил и Сергей Лукьянов.

В этом же деле сплошные нарушения права на защиту, в том числе сохранения тайны адвокатской помощи. Эти эпизоды скоро станут предметом изучения Европейского Суда по Правам Человека. сообщил адвокат Соколова журналистам.

Напомним, 9 июня состоялось первое заседание по существу по делу об убийстве и незаконном хранении оружия историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова. Заседание было перенесено на 15 июня, так как подсудимый привлек к защите Сергея Лукьянова, которому нужно было ознакомиться с вещественными доказательствами. Ранее он уже участвовал в деле обвиняемого. По словам Александра Почуева, появление адвоката вновь было для него неожиданным. Вчера стало известно, что Лукьянов и Соколов не стали заключать соглашение.

Фото: "Судебный портал"