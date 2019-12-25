Адвокат семьи Ещенко: Историк избивал девушку еще до убийства

Родственники погибшей пока не знают, какую часть переписки они готовы показать на открытом заседании, какую – на закрытом.

Адвокат семьи Анастасии Ещенко Александра Башкеева сообщила, что историк Олег Соколов неоднократно избивал девушку еще до убийства. Об этом пишут РИА Новости.

По словам Башкеевой, причиной конфликтов могли стать измены обвиняемого, о которых знала Анастасия. Родственники убитой пока не знают, какую часть переписки они готовы показать на открытом заседании, какую – на закрытом.

Убийство Анастасии Ещенко произошло в ночь на 8 ноября. Олег Соколов застрелил свою возлюбленную, а затем расчленил ее. Затем историк пытался избавиться от останков, выбросив их в реку Мойку.

Ранее адвокат семьи Ещенко заявила, что защита историка намерена порочить жертву в глазах общественности.

Фото: Piter.TV