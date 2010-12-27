В Ленинградской области расселят "Усадебный дом Демидова"

На это из бюджета выделили 16 миллионов рублей.

Для расселения построек объекта культурного наследия "Усадебный дом Демидова" Ленинградская область выделила 16 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Губернатор Александр Дрозденко уже подписал постановление о выделении этой суммы Таицкому городскому поселению Гатчинского района. Деньги направят на покупку жилых помещений для расселения людей, проживающих на территории усадьбы. Ранее, в июне этого года, был заключен контракт на проведение реставрационных работ усадебного дома, ремонт обойдется в 256,3 миллиона рублей. Работы проведут в 2019-2020 годы.

"Усадебный дом Демидова" был постоен в Гатчинском районе в 1774-1780 г.г., он является объектом культурного наследия.

Ранее историки прокомментировали пожар в усадьбе предков Пушкина.

Фото: Гатчинский район/ ВК