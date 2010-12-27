Историки прокомментировали пожар в усадьбе предков Пушкина

Памятник архитектуры федерального значения был почти уничтожен.

В ночь с 23 на 24 августа в деревне Кобрино Гатчинского района сгорела усадьба прадеда А. С. Пушкина. Памятник архитектуры федерального значения почти был уничтожен в огне. Когда на место прибыли пожарные, от левого фасада усадьбы уже ничего не осталось. К утру пятницы огонь полностью потушили, но дом сильно пострадал - целой осталась только правая часть сооружения.

По словам краеведов, это место во все времена буквально притягивало знаменитых людей. Старинная усадьба была связана с именами знаменитого графа Петра Апраксина, мореплавателя Федора Лисянского, совершившего первое кругосветное путешествие. В XIX веке там жили предки А. С. Пушкина – его бабушка Надежда Осиповна и дед Сергей Львович. Некоторые краеведы, шутя говорили, что именно в этом доме и был зачат великий поэт. В советское время старинное здание оборудовали под туберкулёзный диспансер. Несколько лет назад местные краеведы, забиравшиеся в дом, рассказывали, как находили там обрывки газет и вещи 1940-х годов.

Однако после развала СССР про знаменитую усадьбу все как - будто забыли. Старинный дом со временем все больше приходил в негодность: в 2000-х годах у него провалилась крыша и начал разрушаться фасад. На территории усадьбы случались небольшие пожары, которые будто по капле забирали старинное убранство дома. Однако никто не отгородил усадьбу, не закрыл окна и двери.

Здание было в руинах. Никакие работы по реставрации или даже консервации объекта не предпринимались. Вход был свободный, и туда проникали кто угодно: бомжи, наркоманы. В последнее время мы даже не водили туда экскурсии – настолько ужасно выглядел дом. Константин Евгеньевич Иванов, краевед

Десять лет назад депутаты Ленобласти обратились к президенту с целевой федеральной программой на земле А. С. Пушкина. В документе по пунктам были расписаны проблемы усадьбы и мероприятия по сохранению объекта. Депутаты приводили доводы, что, если сейчас не восстановить памятник, то он погибнет окончательно. На усадьбе предков Пушкина можно было бы построить огромный литературно-мемориальный комплекс. В различные инстанции также обращались местные гатчинские краеведы и представители ВООПиК.

Власти Ленобласти ссылались на то, что усадьба - это памятник архитектуры федерального значения, и они не имеют право изымать средства из областного бюджета. Они разводили руками: мол, мы бы и рады помочь, но не можем. Федералы просто не занимались этой проблемой. Константин Евгеньевич Иванов, краевед

По простым расчетам, в реставрацию усадьбы необходимо было вложить около полутора миллиардов рублей. Но никто не находил ни времени, ни денег на памятник федерального значения. По мнению Константина Иванова, в истории с пожаром не стоит искать подводных камней – скорее всего, в дом пробрались бездомные и случайно подожгли одну из комнат.

Стоит отметить, что периодически в Ленобласти случаются пожары в домах федерального и регионального исторического значения. В Гатчине сгорел Дом Глухаревой и полностью был утерян домик в Егерской слободе.

Пожары домов идут постоянно. В 2008 году "черные риэлторы" поджигали несколько исторических домов. Это были целенаправленные поджоги. Однако дело замяли: следствие остановили, были замешаны непростые люди. Константин Евгеньевич Иванов, краевед

Что дальше будет происходить с землей, на которой стояла знаменитая усадьба - неясно. Возможно, через некоторое время появятся люди, которые предложат построить что-то на этом месте. Однако для подобный действий необходимо согласование от КГИОПа. "Для людей, заинтересованных такие процедуры происходят быстро", - уверен Константин Иванов. Хотелось бы, чтобы когда-нибудь на месте сгоревшего дома все же появился еще один музей памяти великого поэта.

Автор: Александра Мелих.

Фото: SAVE_SP_BURG, Музей-усадьба "Суйда" | Имение Абрама Ганнибала / ВК,