Американец получил российский паспорт после перевода стихов Пушкина 

Торжественная церемония состоялась в Отделе книжного фонда Государственного исторического музея.

В пятницу, 12 июля, американский поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд получил российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС.

Торжественная церемония состоялась в Отделе книжного фонда Государственного исторического музея. Документ вручили под гимн России, в присутствии министра культуры Владимира Мединского.

По словам министра культуры, Лоуэнфельд известен во всем мире, как "замечательный переводчик, наверное, лучший переводчик его произведений на английский язык". Известно, что президент России подписал указ о выдаче паспорта ровно месяц назад.

Напомним, что в 2009 году Лоуэнфельд перевел и поставил "Маленькие трагедии" Пушкина. Постановка дебютировала на сцене Центра искусств Михаила Барышникова в Нью-Йорке. Кроме того, в 2010 поэт получил петербургскую литературно-художественную премию "Петрополь" за книгу "Мой талисман: поэзия и жизнь А.С. Пушкина". Отметим, что Лоуэнфельд первый иностранец, который удостоился этой награды.



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Фото:Мединский/вк