Ольга Бузова откроет в Петербурге фирменный ресторан 

Заведение появится в ТРК "Галерея".

В пятницу, 12 июля, стало известно о том, что Ольга Бузова намерена открыть фирменный ресторан в городе на Неве. Соответствующая информация появилась в официальной группе ресторана BUZfood.

Заведение появится в ТРК "Галерея".

Готовимся к открытию в Санкт-Петербурге. ТРК-Галерея сказано в сообщении

По словам представителя компании ARCHER MUSIC, которая сотрудничает с певицей, ресторан должен открыться осенью этого года. Отметим, что у Ольги Бузовой уже есть два заведения, они расположены в Москве. Сама певица пока никаких заявлений по этой теме не делала.

Ранее мы сообщали о том, что во Францию на съемки "Форт Боярда" прилетела Ольга Бузова. Россияне с нетерпением ждут новые выпуски.

Видео:Ольга Бузова/YouTube