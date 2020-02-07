"Мастерская Аникушина" откроет выставку в честь 225-летия Пушкина

На ней будут представлены работы ленинградского скульптора, посвященные великому поэту.

Завтра в стенах филиала Музея городской скульптуры "Мастерская Аникушина" состоится открытие выставки "Аникушин / Пушкин. Один на один". Экспозиция продолжит собой серию акций, приуроченных к 225-летию Александра Сергеевича. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Выставка содержит в себе работы ленинградского скульптора, которые тот посвятил Пушкину. Модели, представленные на экспозиции, помогут проследить процесс изменения представления Аникушина об образе поэта. На примере работ разных лет посетители выставки смогут узнать, как в конце концов Михаил Константинович пришел к облику Пушкина, который был воплощен в памятнике на площади Искусств.

К слову, к образу Пушкина Аникушин обращался еще множество раз. В экспозиции также – графические произведения, а в самом музее – скульптурные изображения поэта, созданные в разные годы. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

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Фото: Telegram / Пиотровский Online