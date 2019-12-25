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Лидер группы "7Б" заявил, что запрет на иностранную музыку нужно принимать с осторожностью
Сегодня, 12:06
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Лидер группы "7Б" заявил, что запрет на иностранную музыку нужно принимать с осторожностью

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По словам эксперта, музыка на иностранном языке должна нести мир, дружбу и созидание.

Лидер группы "7Б" Иван Демьян заявил, что запрет на иностранную музыку нужно принимать с осторожностью. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Музыкант прокомментировал предложение убрать с российских музыкальных платформ песни иностранных исполнителей или снизить квоту на зарубежные хиты. Он поддержал идею контроля за содержанием, но также отметил, что музыка на иностранном языке все равно должна нести мир, дружбу и созидание. Демьян выразил надежду, что депутаты подойдут к этому вопросу разумно.

Ранее мы сообщали, что эколог объяснил, что будет с пляжами Анапы после разлива нефтепродуктов.

Фото: pxhere.com

Теги: контроль, мнение эксперта, музыка
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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