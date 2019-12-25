Лидер группы "7Б" заявил, что запрет на иностранную музыку нужно принимать с осторожностью

По словам эксперта, музыка на иностранном языке должна нести мир, дружбу и созидание.

Лидер группы "7Б" Иван Демьян заявил, что запрет на иностранную музыку нужно принимать с осторожностью. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Музыкант прокомментировал предложение убрать с российских музыкальных платформ песни иностранных исполнителей или снизить квоту на зарубежные хиты. Он поддержал идею контроля за содержанием, но также отметил, что музыка на иностранном языке все равно должна нести мир, дружбу и созидание. Демьян выразил надежду, что депутаты подойдут к этому вопросу разумно.

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