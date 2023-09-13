Новый театральный сезон Петербурга посвятят юбилею Пушкина и литературной классике

Предстоящей осенью на площадках города будут ставить спектали по мотивам произведений Достоевского, Пушкина, Мольера, Шекспира и других классиков.

Пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга поделилась анонсами мероприятий, приуроченных к открытию нового театрального сезона в городе. До конца года в театрах Северной столицы можно будет увидеть спектакли, посвященные 225-летию А.С. Пушкина, а также новые прочтения классических отечественных и зарубежных литературных произведений.

В частности, на октябрь намечено возвращение в репертуар Михайловского театра оперы по "Евгению Онегину". В декабре спектакль по роману в стихах покажет Большой театр кукол.

В Театре музыкальной комедии можно будет увидеть мюзикл Андрея Петрова "Капитанская дочка"; там же, как и в театре имени Ленсовета, в декабре будет разыграны шекспировские "Ромео и Джульетта". Академический театр балета Бориса Эйфмана в начале октября на исторической сцене Александринского театра представит спектакль "Преступление и наказание". Новый театральный сезон в том числе коснется репертуара "Театра на Садовой", ТЮЗа, театра "Суббота" и других площадок.

Также в пресс-службе Смольного напомнили, что до конца года в Петербурге будет завершена реставрация здания бывшей англиканской церкви, где собираются открыть концертный зал на 300 мест. На 2026 год намечена реконструкция основной сцены театра имени Шаляпина в Александровском парке.

Город ведёт большую работу по поддержке своих театров. В следующем году завершится реконструкция репетиционной базы Театра имени Леонида Якобсона. В первом квартале сдадим Центр современного искусства имени Сергея Курехина. На недавней встрече с руководителями городских театров предложил сделать его базой для нашего нового, созданного в марте этого года, театра ДРАМ.ПЛОЩАДКА. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Фото: Piter.TV (создано с помощью Fusion Brain)