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Постановка Алексея Могучего станет главной премьерой нового сезона БДТ Петербурга
Сегодня, 22:17
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Постановка Алексея Могучего станет главной премьерой нового сезона БДТ Петербурга

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Речь идет о спектакле "Холопы".

Главной премьерой нового театрального сезона в БДТ им. Г. А. Товстоногова Петербурга станет спектакль Алексея Могучего "Холопы". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Постановку готовят по мотивам одноименной пьесы Петра Гнедича 1907 года. Действие проходит в 1801-м и охватывает несколько дней из жизни дворянской семьи Плавутиных-Плавунцовых, живущей в Северной столице при дворе императора Павла I. В спектакле сочетаются черты исторической хроники, психологической мелодрамы и трагикомедии. 

В бенефисной роли княжны Екатерины в разные годы выступали легендарные актрисы русской сцены – Марья Савина (Александринский театр, 1907), Мария Ермолова (Малый театр, 1908), Елена Гоголева (Малый театр, 1987). На сцене БДТ главную роль исполняет народная артистка России Марина Игнатова. 

Пресс-служба БДТ им. Г. А. Товстоногова Петербурга 

Ранее на Piter.TV: второй фестиваль спектаклей для незрячих стартует в Петербурге 11 сентября.

Фото: пресс-служба БДТ им. Г. А. Товстоногова Петербурга

Теги: бдт имени товстоногова, новый театральный сезон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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