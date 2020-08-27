  1. Главная
В БДТ имени Товстоногова 4 ноября состоится вечер одноактных балетов
В БДТ имени Товстоногова 4 ноября состоится вечер одноактных балетов

Публика впервые увидит знаковые танцевальные постановки Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского.

На основной сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова в Петербурге 4 ноября пройдет вечер одноактных балетов. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Публика города впервые увидит знаковые танцевальные постановки Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского в рамках гастролей к 100-летию Пермского балета. В программе ожидаются "Вариации на тему рококо", "Орфей" и Ultima Thule. 

Если еще не запланировали, как проведете ноябрьские праздники, вот вам прекрасная идея для культурного досуга. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

Ранее на Piter.TV: петербургский ТЮЗ начал съемки телеверсии спектакля "Конек-Горбунок". Постановка войдет в "Золотой фонд театральных постановок России". 

Фото: Telegram / Пиотровский Online (Никита Чунтомов) 

