Петербургский ТЮЗ начал съёмки телеверсии легендарного спектакля "Конёк-Горбунок"

Постановка, открывшая театр в 1922 году, войдёт в "Золотой фонд театральных постановок России".

В ТЮЗе имени А.А. Брянцева начались съёмки телеверсии спектакля "Конёк-Горбунок", сообщила пресс-служба театра. Легендарная постановка, впервые представленная зрителям 23 февраля 1922 года, станет частью общероссийского проекта "Золотой фонд театральных постановок России".

Для нас огромная честь: именно этот спектакль, символ нашего театра, теперь навсегда войдёт в сокровищницу лучших произведений отечественного театрального искусства ТЮЗ имени А.А. Брянцева

Проект реализуется Союзом театральных деятелей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ. Его цель — создание видеотеки спектаклей, отражающих богатство российской театральной культуры и традиционные духовно-нравственные ценности.

"Конёк-Горбунок" — одна из старейших постановок театра, сохраняющаяся в его репертуаре на протяжении более ста лет. Оцифровка спектакля позволит сохранить наследие отечественного театра для будущих поколений.

Фото: Telegram / Санкт-Петербургский ТЮЗ им.А.А.Брянцева