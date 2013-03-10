Петербург отмечает 110-летие со дня рождения Георгия Товстоногова

Легендарный режиссёр создал в городе лучший театр страны, воспитав плеяду великих артистов.

Санкт-Петербург отмечает 110-летие со дня рождения выдающегося режиссёра Георгия Товстоногова, чьё творчество стало неотъемлемой частью культурного наследия города. К юбилею мастера приурочены торжественные мероприятия и памятные акции.

Георгий Товстоногов, возглавлявший Большой драматический театр с 1956 года, создал один из лучших театров страны. Под его руководством раскрылись таланты Кирилла Лаврова, Алисы Фрейндлих, Олега Басилашвили, Евгения Лебедева и других звёзд сцены.

Люди старшего поколения помнят, какой удачей было приобрести билет в БДТ. Спектакли Товстоногова вызывали гордость за Ленинград, за отечественное искусство Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Имя Товстоногова было присвоено БДТ в 1992 году. На Петроградской стороне, где жил режиссёр, установлен памятник, а его постановки продолжают изучать в театральных вузах как эталонные. Творчество мастера, признанного лучшим режиссёром второй половины XX века, остаётся ориентиром для новых поколений театральных деятелей.

Фото: Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова