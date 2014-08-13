Сын Георгия Товстоногова рассказал, каким был знаменитый режиссер в быту

Вадим Георгиевич подчеркнул, что родился в актёрской среде и воспитывался на спектаклях, которые ставил его отец и в которых играла мать.

Сын прославленного советского режиссера Георгия Александровича Товстоногова, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Вадим Милков-Товстоногов поделился с "Петербургским дневником" воспоминаниями о своём детстве и творчестве семьи.

Вадим Георгиевич подчеркнул, что родился в актёрской среде и воспитывался на спектаклях, которые ставил его отец и в которых играла мать. Позже он увлекся музыкой и слушал оперу часами. Он также упомянул о взаимоотношениях с братом, совместно проработавшими в разных городах и поддерживающими творческое общение. Когда Вадим решил заняться музыкальным искусством, отец пошутил, что теперь семье оставалось только контролировать почту и телеграф.

Рассказывая о своём опыте постановщика, Вадим указал на значимость совместной работы с отцом в постановке оперы "Дон Карлос" Джузеппе Верди в Финляндии, где он выступал ассистентом режиссёра. По поводу собственного творчества он назвал постановку "Золото Рейна" Рихарда Вагнера важной частью своей карьеры, прерванной советской цензурой. Вспоминая семейные истории, Вадим отметил любовь отца к рассказыванию анекдотов и умение вдохновлять актёров. Он подчёркнул, что своё особое понимание профессии отец унаследовал от Константина Сергеевича Станиславского, разработавшего фундаментальные принципы театрального искусства.

Отвечая на вопрос о пользе собственной известной фамилии, Вадим пояснил, что первоначально использовал фамилию матери, а после смерти отца взял дополнительную фамилию Товстоногов по просьбе сестры Нателы Александровны. Он выразил уверенность, что стремление к знаниям и культуре — важнейшие уроки, усвоенные от родителя. Он подчеркнул важность чтения книг и прослушивания музыки для расширения кругозора и воспитания вкуса.

Завершая беседу, Вадим сообщил, что продолжает преподавательскую деятельность в консерватории и ставит спектакли, демонстрируя, что наследие великого мастера живо и актуально в современном искусстве.

Фото: из личного архива Вадима Милкова-Товстоногова

