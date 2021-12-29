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Скончался петербургский артист ТЮЗа имени Брянцева Владимир Тодоров
Сегодня, 18:35
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Скончался петербургский артист ТЮЗа имени Брянцева Владимир Тодоров

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Режиссер "Конька-Горбунка" умер на 85-м году жизни.

Сегодня, 4 февраля, ушел из жизни старейший артист Театра юных зрителей им. Брянцева Владимир Тодоров. О дате и времени прощания с режиссером "Конька-Горбунка" расскажут в скором времени на сайте ТЮЗа. Об этом сообщили в пресс-службе театра. 

Владимир Тодоров родился 10 июня в 1937 году. В юности он поступил в Ленинградский государственный институт имени Островского, после которого от попал в труппу Калининградского областного драматического театра. В 1960-м году артист получил работу в Ленинградском ТЮЗе имени Брянцева, в котором сыграл свыше 60 ролей. Известно, что ему доверили и режиссерскую работу над спектаклем "Конек-Горбунок". До последних дней своей жизни Владимир Тодоров выходил на сцену Театра юных зрителей. 

Ранее на Piter.tv: Диана Арбенина отчитала охрану на концерте в Казани.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского ТЮЗа им. Брянцева

Теги: искусство, конек-горбунок, некролог, театр, тюз брянцева, умер владимир тодоров
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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