Диана Арбенина отчитала охрану на концерте в Казани

Охранники не разрешали людям вставать со своих мест и подходить к сцене, ссылаясь на ограничения по COVID-19.

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина на концерте в Казани отчитала охранников за их попытки противостоять зрителям подойти поближе к сцене. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Mash Iptash".

На концерте, о котором идет речь, из-за ковид-ограничений был организован партер с сидячими местами. Однако, когда началось мероприятие, зрители начали вставать со своих мест и подходить ближе к сцене, что не понравилось охранникам. Они призвали присутствующих сесть обратно и надеть маски.

Пожалуйста, не надо трогать людей. Пусть они идут к сцене, пусть они танцуют. Извините, конечно, вы от кого нас защищаете? <…> Может, таким образом вы пытаетесь изменить цифры заболевших ковидом? Диана Арбенина, музыкант

Со слов очевидцев, после этого заявления людям разрешили подойти к сцене и танцевать.

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Видео: Telegram / Mash Iptash