Соловьев сорвался на Верку Сердючку из-за песни про Бандеру

Телеведущий считает, для артиста следует закрыть въезд в РФ пожизненно.

Российский телеведущий Владимир Соловьев призвал гнать из России "поганой метлой" украинского певца Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верки Сердючки. Об этом он заявил в эфире своего Youtube-канала "Соловьев Live".

Напомним, в передаче, которая выходит на канале "Че", Данилко ранее спел песню о лидере "Организации украинских националистов"* (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Степане Бандере. В беседе с журналистами он сообщил, что не вкладывал в исполнение песни политический или военный подтекст, а просто "импровизировал".

По словам Соловьева, некоторое время назад его звали пойти на концерт Верки Сердючки, который проходил в Дубае. Соловьев заявил о своем отказе и отметил, что на мероприятие отправилась большая компания известных россиян, купив дорогие билеты.

Вот если хоть один российский олигарх, предприниматель, продюсер хоть копейку Сердючке даст. И не надо говорить – ой, да он хороший парень. Тут кто-то из наших звезд начал выступать, мол, да что тут такого <…> Всех на карандаш надо взять. Владимир Соловьев, журналист

Телеведущий считает, для Данилко следует закрыть въезд в Россию пожизненно и "отрезать от российских денег за рубежом". Соловьев уверен, что украинский артист лишится денег, если ему будут недоступны корпоративы и концерты.

Ранее на Украине рассказали о попытках сделать Верку Сердючку президентом вместо действующего главы государства Владимира Зеленского.

Видео: Youtube / Соловьев Live