Данилко исполнил песню про Бандеру на передаче, транслируемой на "Че"

Артист выступил в образе Верки Сердючки.

Певец Андрей Данилко исполнил песню про Бандеру на передаче, транслируемой на телеканале "Че". Артист выступал в рамках украинской юмористической программы "Дизель-шоу" в образе Верки Сердючки вместе с творческим коллективом. Они показали зрителям сначала известные всем песни, а потом решили перейти к националистическому репертуару.

Инцидент произошел после того, как на сцену с цветами вышла маленькая девочка. Зрительница была одета в вышиванку. Артист решил исполнить для малышки композицию "Батько наш Бандера" о лидере "Организации украинских националистов" (8 - ОУН-УПА - экстремистская организация, запрещенная на территории России).

Напомним, что комедийная передача "Дизель-шоу" выходит на русском и украинском языках. Проект транслируется на украинском телеканале ICTV. С 8 февраля 2021 года ее запустили на российском канале "Че".

Билет на новогодний концерт Верки Сердючки стоит 167 тысяч рублей.

Фото и видео: Дизель Студио