  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:51
280
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Данилко исполнил песню про Бандеру на передаче, транслируемой на "Че"

0 0

Артист выступил в образе Верки Сердючки.

Певец Андрей Данилко исполнил песню про Бандеру на передаче, транслируемой на телеканале "Че". Артист выступал в рамках украинской юмористической программы "Дизель-шоу" в образе Верки Сердючки вместе с творческим коллективом. Они показали зрителям сначала известные всем песни, а потом решили перейти к националистическому репертуару.

Инцидент произошел после того, как на сцену с цветами вышла маленькая девочка. Зрительница была одета в вышиванку. Артист решил исполнить для малышки композицию "Батько наш Бандера" о лидере "Организации украинских националистов" (8 - ОУН-УПА - экстремистская организация, запрещенная на территории России).

Напомним, что комедийная передача "Дизель-шоу" выходит на русском и украинском языках. Проект транслируется на украинском телеканале ICTV. С 8 февраля 2021 года ее запустили на российском канале "Че".

Билет на новогодний концерт Верки Сердючки стоит 167 тысяч рублей.

Фото и видео: Дизель Студио 

Теги: андрей данилко, верка сердючка, националисты, степан бандера
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии