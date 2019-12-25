Билет на новогодний концерт Верки Сердючки стоит 167 тысяч рублей

Артист выступит в Дубае на фестивале Big Art Festival.

Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, получит в этом году рекордно высокий гонорар за выступление в новогоднем концерте. Об этом пишет издание Дни 24.

Артист выступит в Дубае на фестивале Big Art Festival. Билет на концерт будет стоить 2 тысячи евро (около 167 тысяч рублей). Сам Данилко получит гонорар 15 млн рублей. Такая сумма связана с тем, что артист выступает с крупным коллективом танцоров и музыкантов.

Также на Big Art Festival выступят "Иванушки International". Каждый участник группы получит 1,5 млн рублей.

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Фото: Instagram / v_serduchka