Бузова публично унизила Тарасова на вручении премии FashionTV

За мужа заступилась Анастасия Костенко.

Телеведущая и певица Ольга Бузова публично высмеяла бывшего мужа Дмитрия Тарасова на вручении премии FashionTV. Видео с выступлением артистки появилось в Telegram-канале "НеМалахов".

Знаменитость победила в номинации как самый стильный артист года. На сцене Ольга решила с иронией высказаться о сидящем "на галерке" Тарасове.

Он машет с галерки...Как всегда. Раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, а сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую влиятельную девушку страны, кусает локти и думает: "Какой же я дурак. Как я мог ее потерять. Заявила с улыбкой Бузова

За мужа заступилась модель Анастасия Костенко, к которой и ушел Тарасов от Бузовой. В своем Instagram она опубликовала фото с цитатой из пьесы Горького "На дне": "В карете прошлого далеко не уедешь".

Бузова и Тарасов поженились в 2012 году. В октябре 2016 года стало известно о расставании пары. В декабре того же года они развелись.

Ранее мы писали, что Бузова и Собчак оказались в пятерке самых обсуждаемых ведущих в "Одноклассниках".

Фото: Instagram / buzova86, kostenko.94

Видео: Telegram / НеМалахов