Бузова и Собчак оказались в пятерке самых обсуждаемых ведущих в "Одноклассниках"

Однако первую строчку занял Максим Галкин.

Коронавирус, вакцинация, введение QR-кодов и локдауны стали самыми популярными темами для обсуждения в "Одноклассниках" в этом году. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Также пользователи активно вели дискуссии по поводу выборов в Госдуму, лесных пожаров в России, акций протеста в поддержку Навального и летней Олимпиады в Токио.

Самым популярным телеведущим в "Одноклассниках" стал Максим Галкин. Также в пятерку лидеров попали Ольга Бузова, Лариса Гузеева, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак. Среди музыкантов чаще всего упоминались Dava, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Пелагея, а также блогер Даня Милохин.

Топ самых популярных спортсменов возглавил Хабиб Нурмагомедов. Наибольшее количество обсуждений вызвал уход Василия Ланового, Владимира Меньшова и Андрея Мягкова.

Ранее были названы деятели культуры, которым больше всего доверяют россияне.

Фото: Instagram / xenia_sobchak