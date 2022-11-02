Песню Верки Сердючки в петербургском "Галамарте" назвали хакерской атакой

Напомним, что одному из покупателей не понравилась "Гулянка".

Полицейские пришли в торговую точку магазина "Галамарт" на проспекте Ветеранов в Петербурге, где включили песню Андрея Данилко (Верка Сердючка) "Гулянка". В пресс-службе компании объяснили инцидент хакерской атакой.

На наш digital-плейлист была произведения DDos-атака, что стало причиной появления в нем нежелательных музыкальных треков. Мы приносим извинения всем, кого оскорбила эта ситуация. Пресс-служба "Галамарта"

Напомним, что одному из покупателей не понравилась "Гулянка". В треке есть строчка "Ще не вмерла Украина". Возмутившимся оказался петербургский врач, который недавно приехал из зоны СВО. Он высказал претензии продавцам и отметил, что "сейчас за такое сажают".

Ранее полицейские рассказали о новой мошеннической схеме, рассчитанной на детей.

Фото: Pxhere