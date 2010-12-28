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В Мурино вооруженные газовым баллончиком воришки обнесли хозяйственный магазин
Сегодня, 14:30
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В Мурино вооруженные газовым баллончиком воришки обнесли хозяйственный магазин

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Один из злоумышленников  был одет в желтую куртку и темные брюки. Второй  грабил магазин в куртке и штанах черного цвета.

Во Всеволожском районе Ленобласти воришки обнесли хозяйственный магазин. Инцидент произошел в Мурино. 

По информации Piter.tv, вооруженные перцовым баллончиком злоумышленники украли товар из "Галамарта" на 3 тыс. рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Известно, что обоим на вид около 30 лет, имеют нормальное телосложение. Один из злоумышленников  был одет в желтую куртку и темные брюки. Второй  – в куртку и штаны черного цвета.

Оперативники завели уголовное дело за разбой. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в центре Петербурга похитили бизнесмена.

Фото: Piter.tv

Теги: галамарт, мурино, орабили магазин, перцовый баллончик
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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