В Мурино вооруженные газовым баллончиком воришки обнесли хозяйственный магазин

Один из злоумышленников был одет в желтую куртку и темные брюки. Второй грабил магазин в куртке и штанах черного цвета.

Во Всеволожском районе Ленобласти воришки обнесли хозяйственный магазин. Инцидент произошел в Мурино.

По информации Piter.tv, вооруженные перцовым баллончиком злоумышленники украли товар из "Галамарта" на 3 тыс. рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Известно, что обоим на вид около 30 лет, имеют нормальное телосложение. Один из злоумышленников был одет в желтую куртку и темные брюки. Второй – в куртку и штаны черного цвета.

Оперативники завели уголовное дело за разбой. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv