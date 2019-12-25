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В центре Петербурга похитили бизнесмена
Сегодня, 12:55
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В центре Петербурга похитили бизнесмена

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Сотрудники правоохранительных органов освободили пострадавшего и задержали подозреваемых.

В Петербурге похитили предпринимателя. У мужчины вымогали деньги и квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел 12 октября. В течение двух дней горожанина удерживали силой в квартире на Кирочной. Однако бизнесмен нашел возможность вызвать полицию. 

Сотрудники правоохранительных органов освободили пострадавшего и задержали подозреваемых. Ими оказались 32-летний и 48-летний безработные жители. У одного из них изъяли оружие.

Ранее на Piter.tv: на улице Академика Константинова рабочий ударил коллегу арматурой.

Фото: Piter.tv

Теги: вымогали деньги, задержание, похитили предпринимателя, уголовное дело, улица восстания
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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