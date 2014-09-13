Полиция пришла в магазин на проспекте Ветеранов из-за песни Верки Сердючки

Точная причина посещения правоохранителей магазина неизвестна, однако это могло произойти после того, как одному из покупателей не понравилась "Гулянка".

Сотрудники полиции пришли в торговую точку сетевого магазина на проспекте Ветеранов в Петербурге, где 28 декабря выключили песню Андрея Данилко (Верка Сердючка) "Гулянка". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Точная причина посещения правоохранителей магазина неизвестна, однако это могло произойти после того, как одному из покупателей не понравилась "Гулянка". В треке есть строчка "Ще не вмерла Украина".

Возмутившимся оказался петербургский врач, который недавно приехал из зоны СВО. Он высказал претензии продавцам. Мужчина предупредил кассиров, что "сейчас за такое сажают", и попросил оперативников разобраться в ситуации.

Слегка, конечно, шокирован. С этим надо что-то делать. Это как плевок в лицо и мне, и сотням тысяч, если не миллионам таким же, как я. Ведь кто-то это там ставит, и я не верю, что они не понимают, что делают. Такая песня на проспекте Ветеранов – это прямо какая-то особая ирония. Врач из Петербурга

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Фото: Piter.TV