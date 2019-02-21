На жителя Петербурга составили 15 протоколов о дискредитации ВС РФ за день

За каждый нарушителю может грозить штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

На жителя Пушкинского района Петербурга составили 15 административных протоколов за день – 6 сентября – о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом пишет "ЗАКС.Ру" 10 октября, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов.

Мужчина выкладывал незаконные в России публикации на своей странице во "ВКонтакте". Материалы дел рассмотрят в Пушкинском районном суде до 20 октября. За каждый нарушителю может грозить штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге из медицинского университета им. Павлова уволили преподавателя за дискредитацию ВС РФ.

Фото: Piter.TV