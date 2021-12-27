На Украине рассказали о попытках сделать Верку Сердючку президентом вместо Зеленского

Данилко уговаривали заняться политикой представители различных партий.

Многие партии Украины хотели сделать из артиста Андрея Данилко, известного по образу Верки Сердючки, президента страны вместо Владимира Зеленского. Об этом в эфире телевизионного канал "Украина 24" заявили журналистка Алеся Бацман.

По ее словам, Данилко уговаривали заняться политикой представители различных политических объединений, обещая помочь ему деньгами в данном вопросе. Однако тот заявил, что хочет "сохранить себя", что, по мнению Бацман, не удалось осуществить самому Зеленскому на посту главы государства.

Данилко мог быть одним из тех, кто полностью перевернул тогда политический ландшафт, если бы он пошел в президенты <…> Его очень многие уговаривали, приходили от разных сил, от разных партий, сулили очень больше деньги. Алеся Бацман, журналистка

Она также отметила, что лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук хотел баллотироваться на пост президента государства в 2019 году, однако ему не хватило решительности и смелости. Бацман выразила уверенность, что музыкант мог "поломать" всех соперников по президентской гонке.

Ранее в офисе Зеленского заявили о "троллинге" США со стороны Шойгу.

Видео: Youtube / Украина 24