Российский министр заявил о представителях американских ЧВК, которые помогают украинским военным на Донбассе.

Cлова главы российского министерства обороны Сергея Шойгу об американских частных военных компаниях на востоке Украины являются "троллингом" и "нагнетанием". Об этом в эфире телевизионного канала "Дом" заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

На прошлой неделе в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ Шойгу заявил, что на территории Донецкой области в настоящее время работают более 120 представителей американских ЧВК. В частности, специалисты занимаются подготовкой вооруженных группировок к активным действиям в регионе.

Это чистое нагнетание по канонам информационно-психологических операций. Они троллят американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке <…> Со стороны России это чисто информационно-психологическая операция для нагнетания паники. Алексей Арестович, внештатный советник главы офиса президента Украины

Ранее бывший офицер ЦРУ Филип Джеральды предрек катастрофу из-за якобы подготовки Соединенными Штатами "партизан" на Украине. По его мнению, Вашингтон не сделал выводов из своих прошлых неудач, когда пытался утроить военный переворот с помощью повстанцев.

Видео: YouTube / Дом