Шойгу предупредил о провокации США на Донбассе

Глава Минобороны РФ рассказал о наличии химического оружия в регионе.

Глава российской Минобороны Сергей Шойгу предупредил о провокации США на востоке Украины. Информацией глава профильного ведомства поделился во время расширенного заседания, посвященного итогам текущего года. По версии чиновника, на территории Донецкой области сейчас работают представители американских частных военных компаний.В частности, специалисты занимаются подготовкой вооруженных группировок к активным действиям в регионе.

Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

По данным Сергея Шойгу, для реализации провокационных мероприятий в городах Авдеевка и Красный Лиман в регион членами ЧВК доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами. При этом на востоке страны не снижается количество обстрелов силами ВСУ гражданских объектов и позиций народной милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Фото и видео: kremlin.ru